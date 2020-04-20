جهاز أكتوبر يشيد بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ويكثف أعمال النظافة

اصدر المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، تعليمات بغلق جميع الحدائق و المتنزهات وأي أماكن قد تشهد تجمعات حرصا على سلامة و أمن المواطنين، وذلك





في ضوء تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية، بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .





وأشاد رئيس الجهاز بالتزام المواطنين بالبقاء فى المنزل واتباعهم للتعليمات، مؤكدًا أن ذلك دليل على وعي أهالي المدينة وتقديرهم للظروف الحالية، حيث تم المرور على الحدائق و المتنزهات وتبين عدم وجود أى تجمعات.





كما وجه رئيس الجهاز إدارة النظافة بتكثيف أعمال النظافة بالمدينة حفاظا على الصحة العامة.





وأكد على تشكيل غرفة عمليات وفرق عمل من القيادات التنفيذية لمتابعة الإجراءات التي يجرى اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .