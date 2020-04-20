هل يتأثر السوق النفطي العالمي بـ كورونا؟.. أستاذ طاقة يجيب



وأوضح أن سعر خام غرب تكساس وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع بنسبة 1.24 دولارات للبرميل للمرة الأولى في تاريخه، لافتا إلى أن نقص السعات التخزينية للنفط الخام أدى إلى تراجع أسعار التعاقدات.



ولفت إلى أن هناك اتفاق بين الدول على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل، مردفا: "تراجع سعر برميل الخام الأمريكي بنسبة 20% إلى ما دون 15 دولارا في السوق".



وأكمل أستاذ هندسة البترول والطاقة: "روسيا ايضا قررت خفض الإنتاج إلى 20% بالاتفاق مع الدول الكبرى المنتجة للنفط".



11 حالة وفاة بـ"كورونا"





أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.





3333 إصابة بـ"كورونا"





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.