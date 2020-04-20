"دي ستيفانو" يستقبل مباريات ريال مدريد المتبقية هذا الموسم

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن هناك اتجاه داخل ريال مدريد لخوض باقي مبارياته هذا الموسم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالمدينة الرياضية وستقام المباريات بدون جمهور.





وأكدت مصادر من داخل النادي "الملكي"، الإثنين، أنه منذ سماح الحكومة لقطاع الإنشاءات بالعودة للعمل، تم استئناف أعمال تجديد ملعب سانتياجو برنابيو بعد 10 أيام من التوقف.





وبعد التقارير التي نشرتها جريدة (Okdiario) الإسبانية اليوم، والتي تشير إلى تقدم النادي "الملكي" بطلب لرابطة (لاليجا) للسماح لها باللعب على ملعب (ألفريدو دي ستيفانو)، الذي عادة ما يحتضن مباريات الفريق الرديف (لا كاستيا) بهدف تسريع أعمال تجديد ملعب البرنابيو، أكدت مصادر من داخل "الميرينغي" أن هذا الاحتمال غير مستبعد.





ووفقاً لنفس المصادر، لن تتخذ إدارة النادي أي قرار بهذا الصدد، ما لم يتم الإعلان عن موعد استئناف نشاط الكرة في إسبانيا، أولاً بالتدريبات، ثم بالمباريات بعد ذلك، وما إذا كانت المباريات ستقام بجماهير أم لا.



