هل تتأثر مصر بانخفاض أسعار النفط الأمريكي؟.. خبير بترولي يجيب

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، والخبير البترولي: إن انخفاض أسعار النفط الأمريكي يعكس وجود وفرة في السوق الأمريكي من الإنتاج، ولكن ليس له أي انعكاس على أسواق أوروبا، أو أفريقيا، أو دول آسيا.





وأشار "يوسف"، خلال اتصال هاتفي برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن أسعار خام برنت مستقرة، ولن يتأثر بانخفاض النفط الأمريكي.





وأوضح أن أمريكا هي أكبر دولة مستهلكة للنفط ومشتقاته، وأزمة كورونا أثرت عليها بشكل كبير، معقبا: "سوق مفيش عليه طلب، ومخزون راكد لا يساوي نكلة".





وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن انخفاض سعر النفط الأمريكي بالبورصة، لم ينعكس على المستهلك.



