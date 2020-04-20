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بدءًا من الغد.. أحمد موسى يزف بشرى للعالقين في الخارج (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:52 م
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعادة المصريين العالقين بالخارج؛ موضحًا أن الأمر سوف يبدأ من الغد وكل العالقين سوف يتوجهون إلى الحجر الصحي بمرسى علم. 

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الاثنين أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لإعادة أبناء المصريين العالقين بالخارج؛ منوها بأنه تلقى اتصالات من المصريين في كافة أنحاء العالم والعالقين بسبب أزمة كورونا.

وتابع: "المواطن المصري ملوش غير بلده.. المصري ملوش ملجأ غير مصر والرئيس السيسي قادر على حل كل الأزمات مهما أن كانت".

واستطرد أنه "يجب أن ينظر أيضا إلى الحالات الإنسانية بعد الانتهاء من أزمة كورونا"، وأن هناك تغير كبير سوف يحدث في العالم عقب انتهاء فيروس كورونا.

ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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