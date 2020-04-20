بدءًا من الغد.. أحمد موسى يزف بشرى للعالقين في الخارج (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعادة المصريين العالقين بالخارج؛ موضحًا أن الأمر سوف يبدأ من الغد وكل العالقين سوف يتوجهون إلى الحجر الصحي بمرسى علم.





وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الاثنين أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لإعادة أبناء المصريين العالقين بالخارج؛ منوها بأنه تلقى اتصالات من المصريين في كافة أنحاء العالم والعالقين بسبب أزمة كورونا.





وتابع: "المواطن المصري ملوش غير بلده.. المصري ملوش ملجأ غير مصر والرئيس السيسي قادر على حل كل الأزمات مهما أن كانت".





واستطرد أنه "يجب أن ينظر أيضا إلى الحالات الإنسانية بعد الانتهاء من أزمة كورونا"، وأن هناك تغير كبير سوف يحدث في العالم عقب انتهاء فيروس كورونا.



