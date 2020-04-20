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الجزائر تدعو صندوق النقد الدولى لتعزيز موارده لمواجهة أزمة الكورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:53 م
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
قال أيمن بن عبدالرحمن، محافظ بنك الجزائر المركزى،  إنه يتعين على صندوق النقد الدولي زيادة موارده للتمكن من تعزيز نشاطات دعمه لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وأضاف عبدالرحمن الاثنين أنه في ظل سياق عالمى متسم بعدم اليقين الكبير ينبغي أن يكون غلاف موارد صندوق النقد الدولى كافية للغاية من أجل مواجهة هذه الازمة المستمرة بفعالية.

وأعرب عن ارتياحه للتحسينات التى تم إدخالها على صندوق احتواء الكوارث والإغاثة للتخفيف من ضغوط خدمة الديون على الدول ذات الدخل الضعيف، داعيا صندوق النقد الدولى إلى تكثيف المحادثات حول أداة ضمان السيولة على المدى القصير.

وقال محافظ بنك الجزائر المركزى، إن المضاعفة الأخيرة لاتفاقات القرض الجديدة وسلسلة اتفاقات القرض الثنائية الجديدة عناصر شكلت لبنات أساسية في هذا الإطار، واقترح زيادة مؤقتة لشروط الاستفادة من باقي تسهيلات صندوق النقد الدولي كونها ملائمة بالنظر إلى احتياجات التمويل الهامة للأعضاء.

وأضاف "نطالب أيضا بزيادة معتبرة لحقوق السحب الخاصة من أجل تعزيز السيولة العالمية باستكمال الاحتياطات الأجنبية للأعضاء مثلما كان عليه الأمر خلال آخر أزمة".

وأشار إلى أن حصص صندوق النقد الدولي تمثل أهم مصدر موارده، معربا عن تأييده بقوة فكرة إعادة بحث فى أجل قريب، ملائمة حصص الصندوق و استئناف مسار إصلاح تسييره في إطار المراجعة العامة الـ16 للحصص.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من انتشار الفيروس وتعزيز صمود المنظومات الصحية والتخفيف من الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

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