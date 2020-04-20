مفاجأة.. الأهلي يستقر على المعارين العائدين









استقر النادي الأهلي على أسماء لاعبين الفريق الذين سيعودون عقب نهاية الموسم الجاري.





وحتى الآن قرر الأهلي عودة لاعبين من لاعبي الفريق من الإعارة في نهاية الموسم بعد الأداء المميز اللذان قدماه.





وقرر السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء عودة كل من أكرم توفيق لاعب الفريق المعار إلى الجونة ومحمد شريف المعار إلى إنبي.





وجاء قرار عودة توفيق وشريف إلى الأهلي بعد أن أكد فايلر على إعجابه الشديد بالمستوى الذي يقدمه الثنائي في الفريق.



