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احتجاج مئات المواطنين في روسيا على قيود فيروس كورونا
الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:49 م
وكالات
نظم مئات المواطنين في جنوب روسيا، اليوم الإثنين، احتجاجا على القيود التي فرضتها السلطات الإقليمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لأن الإغلاق للأعمال في أنحاء روسيا وفرض إجراءات صارمة خاصة بالعزل الذاتي تسبب في ضرر اقتصادي كما هو سائد في كثير من الدول.
وتحدث حاكم المنطقة فياتشيسلاف بيتاروف، للمتظاهرين، واحتشد مئات المحتجين في ساحة تحت أعين رجال شرطة بملابس مكافحة الشغب، ولم يضع أي من المحتجين فيما يبدو كمامات، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن بعضهم اعتُقل، بحس وكالة رويترز للأنباء.
وحدد أحد المتظاهرين ويدعى فاديم تشيلدييف، مطالبه في منشور على قناته بتطبيق "تلجرام"؛ حيث يتابعه نحو عشرة آلاف مشترك، وضمنت المطالب استقالة الحكومة الإقليمية ورئيس الإقليم وإجراء انتخابات جديدة.
وقال تشيلدييف في مقطع مصور: "وبذريعة فيروس كورونا الذي لا وجود له، يُستعبد الناس، إنهم يحاولون فرض سيطرة كاملة علينا جميعا".
ووصف الموقع الإلكتروني لقناة روسيا ألانيا الإقليمية التلفزيونية الاحتجاجات بأنها "عمل غير مصرح به"، ومنح الكرملين سلطة واسعة لحكام الأقاليم لاتخاذ إجراءاتهم الخاصة في محاولة الحد من تفشي فيروس كورونا.
وسجلت روسيا 47121 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن منطقة أوسيتيا الشمالية في جنوب روسيا؛ حيث جرت احتجاجات اليوم لم تسجل رسميا سوى 145 حالة إصابة فقط وحالتي وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,464 مليون إصابة، بينهم ما يقرب من 170 ألف حالة وفاة، وأكثر من 644 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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