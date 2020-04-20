احتجاج مئات المواطنين في روسيا على قيود فيروس كورونا





نظم مئات المواطنين في جنوب روسيا، اليوم الإثنين، احتجاجا على القيود التي فرضتها السلطات الإقليمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لأن الإغلاق للأعمال في أنحاء روسيا وفرض إجراءات صارمة خاصة بالعزل الذاتي تسبب في ضرر اقتصادي كما هو سائد في كثير من الدول.





وتحدث حاكم المنطقة فياتشيسلاف بيتاروف، للمتظاهرين، واحتشد مئات المحتجين في ساحة تحت أعين رجال شرطة بملابس مكافحة الشغب، ولم يضع أي من المحتجين فيما يبدو كمامات، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن بعضهم اعتُقل، بحس وكالة رويترز للأنباء.





وحدد أحد المتظاهرين ويدعى فاديم تشيلدييف، مطالبه في منشور على قناته بتطبيق "تلجرام"؛ حيث يتابعه نحو عشرة آلاف مشترك، وضمنت المطالب استقالة الحكومة الإقليمية ورئيس الإقليم وإجراء انتخابات جديدة.





وقال تشيلدييف في مقطع مصور: "وبذريعة فيروس كورونا الذي لا وجود له، يُستعبد الناس، إنهم يحاولون فرض سيطرة كاملة علينا جميعا".





ووصف الموقع الإلكتروني لقناة روسيا ألانيا الإقليمية التلفزيونية الاحتجاجات بأنها "عمل غير مصرح به"، ومنح الكرملين سلطة واسعة لحكام الأقاليم لاتخاذ إجراءاتهم الخاصة في محاولة الحد من تفشي فيروس كورونا.





وسجلت روسيا 47121 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن منطقة أوسيتيا الشمالية في جنوب روسيا؛ حيث جرت احتجاجات اليوم لم تسجل رسميا سوى 145 حالة إصابة فقط وحالتي وفاة.



