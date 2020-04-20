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علي ربيع: "كنت بهرب من البيت لهذا السبب "

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:24 م
علي ربيع
علي ربيع
روان هيثم
كشف الفنان علي ربيع عن خروجه اليوم من منزله للتمشية قائلا: "حاولت انهاردة اتمشى لوحدي في الشارع بعيد عن الناس عشان الجو كان جميل".

وردت عليه الاعلامية لبنى عسل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مازحة معه: "خرجت تتمشى هنبلغ عنك على الهوا".


وتابع ربيع قائلا: "أنا حزين يوم شم النسيم ده الدنيا كلها كانت بتخرج وتحتفل بيه".

وأضاف قائلا: "مكلتش لا رنجة ولا فسيخ مبحبهمش خالص، وطول عمري بهرب من البيت لما بلاقيهم في اليوم ده".


وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" في اطار من الدراما الكوميدية، وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من علي ربيع، نهال عنبر، مصطفى خاطر، احمد الشربيني، محمد محمود، نزار المغربي، تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، إخراج معتز التوني.

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