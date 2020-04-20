أهم أخبار الأهلي اليوم الإثنين 20 أبريل 2020

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين 20 أبريل العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الاول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض الفجر الرياضي أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين :-





خاص.. صن داونز يكشف حقيقة انتقال سيرينو إلى الأهلي





كشف خالد علي المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، حول اقتراب الأهلي من ضم الأوروجوياني سيرينو نجم صن داونز في فترة الانتقالات المقبلة.





وأكد خالد علي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":" أن الأهلي تفاوض بالفعل لضم سيرينو في فترة الانتقالات المقبلة".





وتابع المنسق العام لصن داونز، رئيس صن داونز ومدرب الفريق رفضوا رحيل سيرينو إلى الأهلي، وتمسكوا ببقاء اللاعب، مشيرا إلى أن النجم الأوروجوياني قام بالتجديد لثلاث سنوات جديدة مع بطل جنوب إفريقيا.





يذكر أن سيرينو قدم مستوى مميز مع صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الأخيرة، مما جعل مسئولو الأهلي يخططون لضمه في الميركاتو المقبل.





مفاجأة كبرى.. الأهلي يُخطط للتعاقد مع "كاسحة الألغام"





أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم الدوري الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الأهلي عاد للدخول في مفاوضات مع التوجولي لابا كودجو مهاجم نادي العين الإماراتي في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي كان قد حاول التعاقد مع كودجو في الصيف الماضي عندما كان لاعبا لصفوف نادي نهضة بركان ولكن فشل الأحمر في ذلك.





وقد شارك لابا كودجو في 18 مباراة حتى الآن مع نادي العين بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 19 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.





قرار مفاجئ من الأهلي بشأن نجومه الأجانب





يستعد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفتح ملف تخفيض الرواتب مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة.





وتأتي خطوة عبدالحفيظ، بناءً على قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، في إطار السعي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.





يحصل الرباعي التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي، والسنغالي أليو بادجى والمغربي وليد أزارو، على مليون و٢٠٠ الف دولار سنويا، بينما يحصل جيرالدو دا كوستا على 650 ألف دولار، في حين يحصل أليو ديامج على 750 ألف دولار.





ولا يوجد نسبة مشاركة في عقود الاعبين الأجانب، أي أنهم سيحصلوا على قيمة العقد كاملة في حالة إلغاء الدوري.





ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي بأغلب دوريات العالم بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





فايلر يوافق علي بيع نجم الفريق





وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وكان أزارو قد تم إعارته خلال شهر يناير الماضي لفريق الاتفاق السعودي، بعدما قرر فايلر ذلك لعدم الحاجة اليه والتعاقد مع المهاجم اليو بادجي، لتدعيم صفوف الفريق.





وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول طلب نادي الاتفاق السعودي شراء اللاعب نهائيًا بعدما قدم اللاعب أداء جيد مع الفريق وإقترب الاحمر من الموافقة على ذلك.





ويأتى تفكير فايلر فى بيع وليد أزارو بسبب وجود تحفظات من على طريقة أداء اللاعب، بالإضافة إلى عدم التركيز أمام المرمى لتسجيل الفرص





الأهلي يرفض مشاركة الشيخ في بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية





رفض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي مشاركة أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة «فيفا للألعاب الإلكترونية»، التي تقام خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٥ أبريل الجاري.





جاء رفض الأهلي نظرا لعدم قيام الجهة المسؤولة عن ترشيح اللاعبين لتمثيل مصر بمخاطبة النادي الأهلي والحصول على موافقته، خاصة أن أحمد الشيخ لاعب محترف في صفوف فريق الكرة بالنادي، ويبقى حقه ممارسة اللعبة بشكل «هاوٍ» دون الأحقية في خروج الأمر إلى نطاق المنافسات الدولية الرسمية، خاصة أن هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير أخرى، يجب أن يكون النادي على علم ودراية بها، لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على منظومة العمل الكروية.





وفي ضوء ما سبق ذكره ورفض النادي الأهلي هذا الأمر، قام أحمد الشيخ بإبلاغ الجهة القائمة على ترشيح اللاعبين رسميًّا بعدم مشاركته في البطولة



