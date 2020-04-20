خالد أبو بكر: برميل البترول في العالم أرخص من كيلو الليمون

علق خالد أبو بكر، على الانهيار التاريخي لسعر البترول الأمريكي، قائلًا: "برميل البترول في العالم الآن أرخص من كيلو الليمون، وهناك هز اقتصادية كبيرة لها تبعات كبيرة جدًا".





وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": إن هذه الهوة الاقتصادية الكبيرة لم يتوقعها أحد، والبعض يرجع الأمر لأزمة كورونا، وعدم وجود أماكن تخزين.





وتوقع الإعلامي خالد أبو بكر أن تشهد الفترة المقبلة اتصال مجمع بين أعضاء "أوبك"، ومجموعة العشرين.



