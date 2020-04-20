محمد يوسف: على الأجهزة الفنية متابعة برامج اللاعبين خلال فترة تعليق النشاط

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قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن الأجهزة الفنية للأندية لا بد أن تتابع لاعبيها جيدا خلال فترة تعليق النشاط الرياضي في الوقت الحالي.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"لا بد أن يكون هناك برامج تدريبية من خلال الأجهزة الفنية للاعبين ومتابعتهم خلال هذه الفترة".



وتابع :" أهم شيء لا بد أن يقوم الجهاز الفني بتجهيز اللاعبين في هذه الفترة هي القوة والتدريبات البدنية القوية".



وواصل :"نادي مثل الأهلي لاعبوه يحتاجون إلى شهر تقريبا من أجل تجيهزهم مرة أخرى، أما بعض الأندية الأخرى قد تحتاج إلى مدة أكبر تصل إلى شهر ونص".



وزاد :"اللاعب المصري لو حصل على برنامج تدريبي لتنفيذه في منزله لن يؤديه مثلما سيؤديه في النادي".







