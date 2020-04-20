Advertisements

محمد يوسف: على الأجهزة الفنية متابعة برامج اللاعبين خلال فترة تعليق النشاط

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن الأجهزة الفنية للأندية لا بد أن تتابع لاعبيها جيدا خلال فترة تعليق النشاط الرياضي في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"لا بد أن يكون هناك برامج تدريبية من خلال الأجهزة الفنية للاعبين ومتابعتهم خلال هذه الفترة".

وتابع :" أهم شيء لا بد أن يقوم الجهاز الفني بتجهيز اللاعبين في هذه الفترة هي القوة والتدريبات البدنية القوية".

وواصل :"نادي مثل الأهلي لاعبوه يحتاجون إلى شهر تقريبا من أجل تجيهزهم مرة أخرى، أما بعض الأندية الأخرى قد تحتاج إلى مدة أكبر تصل إلى شهر ونص".

وزاد :"اللاعب المصري لو حصل على برنامج تدريبي لتنفيذه في منزله لن يؤديه مثلما سيؤديه في النادي".



أخبار تهمك

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 8 ساعات

نجم دجلة يدخل دائرة اهتمامات الأهلي لخلافة أحمد فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ يوم

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ ساعتين

أخبار ريال مدريد اليوم| زيدان يختار صفقة الملكي القادمة ورقم خيالي لضم نجم الكالتشيو ونجم برشلونة السابق يحلم بتدريب الميرنيجي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على المعارين العائدين

منذ أقل من ساعتين

حقيقة عودة نجم الأهلي لفريقه القديم

منذ 43 دقيقة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يومين

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 9 ساعات

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

09:00 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على المعارين العائدين

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم