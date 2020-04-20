"إم بي سي مصر" تطرح إعلان "رامز مجنون رسمي"

إعلان "رامز مجنون رسمي.. يترقب محبو برامج المقالب، التي تعرض في رمضان ولاسيمًا برنامج النجم رامز جلال صاحب المشاهدات الأكبر، رؤية أولى الحلقات المقرر عرضها برمضان.





إعلان رامز مجنون رسمي





وانتشرت تكهنات حول برنامج رامز الجديد "رامز مجنون رسمي" والتي أكدت جميعها على أن الحلقات هذا العام ستحمل طابعًا تفيزيا كبيرًا وستحوي مزيدًا من افثارة المعتادة في برامج رامز.





نشر إعلان رامز مجنون رسمي





وكشفت مجموعة قنوات إم بي سي عن إعلان "رامز مجنون رسمي والذي بدى مخيفًا ومرعبًا وبه عدد من نجوم الفن والرياضة الأشهر على الساحة الآن.





الإفصاح إعلان رامز مجنون رسمي





ويعرض برنامج مقالب رامز الجديد عقب إعلان "رامز مجنون رسمي" على مجموعة قنوات إم بي سي مصر بعد أذان المغرب مباشرة حيث يتجمع المثريون على موائدهم.









تفاصيل إعلان رامز مجنون رسمي





وقام النجم رامز جلال بنشر إعلان "رامز مجنون رسمي" عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الله بالتوفيق والستر.





نجوم داخل إعلان رامز مجنون رسمي





وأظهر إعلان "رامز مجنون رسمي" وجود مجموعة من النجوم ضمن حلقات رامز هذا الموسم على رأسهم التونسي علي معلول ونبيلة عبيد وياسمين صبري وكهربا.





تفاصيل البرنامج عقب إعلان رامز مجنون رسمي





وأوضح إعلان "رامز مجنون رسمي" بعض التفاصيل التي تتعلق بفكرة البرنامج حيث يوضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، وبانتظار رؤية أولى الحلقات ومعرفة كافة التفاصيل.



