عمرو أديب يعتذر للشعب: "كنت غلطان.. وبحب على راسكم"

وجه الإعلامي عمرو أديب، التحية إلى الشعب لالتزامه بالإجراءات الوقائية لمنع التجمعات في شم النسيم، قائلا: "أنتم شعب فاخر، إيه العظمة والجمال ده.. شعب يعي معنى الخطر".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، "أنا كنت غلطان، وبعتذر لكم، وبحب على راسكم.. مكنتش أتخيل هذا الالتزام"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك حظر للتجوال، ولكن كان هناك وعي عظيم من الشعب.





وتابع الإعلامي عمرو أديب، "ارفع راسك فوق أنت مصري.. بجد أذهلتوني، أنا كعمرو انبهرت"، مستطردا: "أنا بشكر الـ100 مليون مصري، واللي عملتوه هيبان في التحلل".





وشدد على أداء الأجهزة التنفيذية والحكومة في متابعة الوضع، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة التي تعمل وتحارب الفيروس.



