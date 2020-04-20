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حقيقة عودة نجم الأهلي لفريقه القديم

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:00 م
الأهلي
الأهلي
عمر محمد
ترددت أنباء عن رغبة محمد محمود لاعب فريق النادي الأهلي إلى ناديه السابق وادي دجلة في الفترة القادمة.
وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"الفجر الرياضي" حقيقة دخول ناديه السابق، وادي دجلة، في مفاوضات معه، للحصول على خدمات اللاعب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح أن محمد محمود لم يتلقي عروض سواء من وادي دجلة أو غيره من الأندية، مشيراً إلى أن اللاعب يقوم بتنفيذ برنامجه التأهيلي، للعودة من الإصابة، ويسعي إلي التركيز خلال الفترة الحالية، استعدادًا للمشاركة عقب انتهاء البرنامج التأهيلي له.

يذكر أن محمد محمود قد انتقل إلي النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية.

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