مفاجأة.. "MBC مصر" تبدأ عرض 3 من مسلسلات رمضان غدًا.. تعرف على المواعيد

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فاجأت قناة MBC مصر مشاهديها بالبدء في عرض برامج ومسلسلات رمضان عبر شاشتها مبكرًا، انطلاقًا من غدًا الثلاثاء 21 ابريل.



أعلنت MBC مصر، عن مواعيد عرض مسلسلاتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوها الشهير "إنستجرام" السابعة والنصف مساءً بعرض مسلسل اللعبة لشيكو وهشام ماجد.



وفي الساعة التاسعة تعرض مسلسل خلي بالك من فيفي للنجمة فيفي عبده، وفي الساعة التاسعة والنصف تعرض القناة مسلسل "2 في الصندوق" لأوس أوس وحمدي الميرغني، وفي العاشرة تعرض برنامج يحدث في مصر للإعلامي شريف عامر، وفي الثانية عشرة تعرض مسلسل ونسني، لمحمود الليثي وأحمد سلطان، سارة درزاوي.

