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رامي إمام: "لهذا السبب أعتبر نفسي من الناس المحظوظة"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:25 م
رامي امام
رامي امام
مصطفى فكيه
طرح المنتج تامر مرسى الأسبوع الماضي البرومو الرسمي لمسلسل "فلانتينو" لـ النجم عادل امام عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والمقرر عرضه على قناة dmc في شهر رمضان المقبل، وظهور الزعيم في البرومو بصحبة الفنانة دلال عبد العزيز في مشهد كوميدي من الأحداث.

علق المخرج رامي إمام على عودة والدة الزعيم عادل امام لـ الدراما بعد غياب العام الماضي بـ مسلسل "فلانتينو" قائلاُ:" انتهينا من تصوير المسلسل في منتصف يناير والحمد لله أننا انتهينا منه قبل جائحة كورونا "، وتابع حديثة قائلًا: " بعتبر نفسي من الناس المحظوظة الي خلصت قبل ازمة الفيروس ".

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي أنه انتهي من مونتاج المسلسل منذ ثلاثة أسابيع قائلًا " الحمد لله التصوير كان هيبقي صعب في الفترة دي ".

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضي، حيث كان مقرر تقديمه للمسلسل في شهر رمضان الماضي ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضي والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض في الشهر الكريم.

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مسلسلات رمضان مسلسل فلانتينو عادل امام رمضان 2020 رامي امام

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