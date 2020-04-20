Advertisements

الصحة التركية: تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:02 م
وزير الصحة التركي
وزير الصحة التركي
وكالات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2140 حالة.

وقال قوجة: إنه تم تسجيل 4674 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 90980 شخصا، لافتاً إلى إجراء ما مجموعه 39703 فحوصات للكشف عن الفيروس، وتعافي 13430 مصابا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وبذلك تكون تركيا قد سجلت أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في العالم خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,471 مليون إصابة، بينهم أكثر من 170 ألف حالة وفاة، وأكثر من 645 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تركيا الصحة التركية الصحة

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم| زيدان يختار صفقة الملكي القادمة ورقم خيالي لضم نجم الكالتشيو ونجم برشلونة السابق يحلم بتدريب الميرنيجي

منذ ساعة

توصية مهمة من "الصحة العالمية" إلى مصر بشأن كورونا

منذ 35 دقيقة

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

فايلر يحسم موقفه النهائي من ضم القناص

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يستقر على المعارين العائدين

منذ أقل من ساعتين

حقيقة عودة نجم الأهلي لفريقه القديم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ ساعتين

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم دجلة يدخل دائرة اهتمامات الأهلي لخلافة أحمد فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

أول دولة عربية تعلن التخلص من فيروس كورونا

منذ يومين

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 10 ساعة

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة التركية تسجل وفيات جديدة بفيروس كورونا

تركيا تقرر تعليق الطيران إلى مختلف دول العالم للحد من "كورونا"

بسبب كورونا.. تركيا تعلن فرض حظر التجول على 31 مدينة

"الصحة" تكشف عن خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة

"جازان" تُسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تركيا تعلن تسجيل أكثر من 4 الاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

09:00 م

مفاجأة.. الأهلي يستقر على المعارين العائدين

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم