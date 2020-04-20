الصحة التركية: تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا





أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2140 حالة.





وقال قوجة: إنه تم تسجيل 4674 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 90980 شخصا، لافتاً إلى إجراء ما مجموعه 39703 فحوصات للكشف عن الفيروس، وتعافي 13430 مصابا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.





وبذلك تكون تركيا قد سجلت أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في العالم خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.



