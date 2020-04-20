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الصحة التركية: تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:02 م
وكالات
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 123 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2140 حالة.
وقال قوجة: إنه تم تسجيل 4674 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 90980 شخصا، لافتاً إلى إجراء ما مجموعه 39703 فحوصات للكشف عن الفيروس، وتعافي 13430 مصابا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
وبذلك تكون تركيا قد سجلت أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا في العالم خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,471 مليون إصابة، بينهم أكثر من 170 ألف حالة وفاة، وأكثر من 645 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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