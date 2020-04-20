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على طريقتهم الخاصة.. محمد جمعة وأحمد مختار يغنيان "حياتي مش تمام''

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:29 م
محمد جمعة
محمد جمعة
روان هيثم
طرح الفنان محمد جمعة فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر محمد جمعة في هذا الفيديو برفقة الفنان أحمد مختار يغنيان أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري، ولكن على طريقته الخاصة المبدعة والتي تكسب قلوب الملايين.

وكتب "جمعة" على هذا الفيديو قائلا: "حياتي مش تمام محمد جمعة وأحمد مختار".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: تحفة جدا الأغنية تحفة وصوتكم وأدائكم أكثر من رائع بموت فيكم".

وفي سياق أخر يخوض الفنان محمد جمعة هذا السباق الرمضاني المرتقب بمشاركته في مسلسلي "هجمة مرتدة"، "رجالة البيت".

وشارك "جمعة" مؤخرا في مسلسل "شبر مية"، والذي شارك فيه كل من أحمد السعدني، نجلاء بدر، ندى موسى، مراد مكرم، وأخرون، تأليف شرف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.

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