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حلا شيحة: الهجوم عليا أحياناً يكون ممنهج من بعض اللجان لإيذاء الفنان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:35 م
حلا شيحة
حلا شيحة
يارا أحمد



كشفت الفنانة حلا شيحة عن اسرار أخر تدوينة لها على حسابها عبر إنستجرام: قائلة " دي رسالة لنفسي .. وبوجها لكل الناس الي بيتعرضوا لكلام ممكن يضايقهم زي مانا أتعرضت لكلام من وقت لرجوعي إلى الان ".


وتابعت خلال برنامج القاهرة الآن المذاع علي قناة الحدث مع الإعلامية لميس الحديدي: " دي صفحتي الفنية ولحد دلوقتي لما بنشر اي حاجة تخص عملي في الاستدويهات أو شغلي بلاقي ناس بتشتم فيا .. ودي حاجات غريبة مش فاهماها .. لاأعتقد أن ده الجمهور بتاعنا وأعتقد أنهم لجان إلكترونية موجهة هدفها إيذاء الفنان " وأكملت " في بعض الاحيان بعدي وأحياناً بضايق زي أي حد ".


ووصف الهجوم عليها منذ عودتها بالطاقة السلبية مشيرة إلى أن الاعتراض لابد أن يكون بإحترام وبطريقة بسيطة غير توجيه النصيحة بشكل مؤدب ولذلك كتبت التدوينة دي ".


واكملت " سعيدة برجوعي .. أنا بحب الفنان أنا مولودة وجوايا حتة فنية .. صحيح أنا من عائلة فنية لكن أنا فنانة منذ صغري بحب الموسيقى وكل الانواع ... الفن حتة مني " .


وعلق على فترة غيابها قائلة " كنت محتاجة الفترة دي ولازم نعرف أن اي حاجة بتحصل ليها سبب وحكمة من عند ربنا ..كان نفسي أخلف ويبقى عندي ولاد فإختفيت ورجعت بعد 12 ساعه بعد ماعملت الي أنا عاوزاه .. وده طبيعي في محطات الحياة ".


واكملت " الانسان بيتغير في مراحل عمره بيبقى مختلف في العشرين غير الثلاثين أو الاربعين " .

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