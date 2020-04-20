توصية مهمة من "الصحة العالمية" إلى مصر بشأن كورونا

قال الدكتور جون جبور، ممثل الصحة العالمية في مصر: إنه كلما زاد التزام الشعب المصري بالاجراءات الوقائية، كلما اقتربنا عن انخفاض عدد الإصابات بمصر، وأصبح منحى الإصابة مسطح.





وأشار "جبور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن عدد الإصابات في مصر طبيعي، وزيادة التحاليل سيساهم في كشف عدد أكبر من الإصابات، وبهذا نحمي المجتمع المصري ككل.





وأوضح أن هناك نمط تصاعدي في زيادة عدد التحاليل في مصر، منوها بأنه يجب زيادة عدد الفحوصات بشكل أكبر، حيث أن كل دولة يجب أن تزيد من الفحوصات التي تجريها لكشف أي حالات مصابة غير معلومة.



