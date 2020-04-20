وفاة نجم كرة القدم التونسية السابق

توفي نجم كرة القدم السابق نور الدين ديوة عن 83 عاما بعد صراع مع المرض، وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية .





ونعت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية اللاعب السابق ووصفته بالأسطورة وقالت: "سطع نجمه في تونس وخارجها وكان ضمن تشكيلة البلاد عندما شاركت لأول مرة في تاريخها بدورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960".





ويعتبر ديوة الذي ولد في 1937 من أبرز لاعبي كرة القدم في تونس في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لما تمتع به من سرعة ومهارات عالية وفنيات كبيرة وقدرة تهديفية.





وتألق ديوة في صفوف الملعب التونسي وقاده ضمن جيل ذهبي لفرض سيطرته على اللعبة محلياً بتتويجه 4 مرات بلقب الدوري ومثلها ببطولة الكأس.





وانتقل للاحتراف في ليموج الفرنسي في الفترة بين 1962 و1968 ثم عاد للدوري التونسي من بوابة الترجي الذي لعب بألوانه لموسمين قبل أن يعتزل اللعب.



