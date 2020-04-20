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مسئولة مكافحة العدوى بأسيوط: لم أر بناتي منذ شهرين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:10 م
أطباء
أطباء
كـسـاب أحـمـد
كشفت الدكتورة شيرين عبد الواحد، مسئولة مكافحة العدوى بمستشفى العزل في مركز أبو تيج، بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل المسح الطبي والتعامل مع حالات الاشتباه ومصابي فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأطقم الطبية تبذل جهودًا كبيرة في هذا الصدد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "أشكر والدتي وحماتي لأنهما يتحملات مسئوليات البيت شايلين بناتي".

وأشارت إلى أن لديها ابنتين في الخامسة والسادسة من العمر، ولم تراهما منذ شهرين بسبب تواجدها في المستشفى، مستطردة:" بارك الله في زوجي لأنه متحمل هذا المجهود العظيم".

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ليست شرطًا أساسيًا للإصابة بكورونا، موضحة: "لدينا 60 مريضا بكورونا، ونأخذ مسحة من المرضى كل 5 أيام للتأكد من الفيروس".

ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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