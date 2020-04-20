مسئولة مكافحة العدوى بأسيوط: لم أر بناتي منذ شهرين

كشفت الدكتورة شيرين عبد الواحد، مسئولة مكافحة العدوى بمستشفى العزل في مركز أبو تيج، بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل المسح الطبي والتعامل مع حالات الاشتباه ومصابي فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأطقم الطبية تبذل جهودًا كبيرة في هذا الصدد.





وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "أشكر والدتي وحماتي لأنهما يتحملات مسئوليات البيت شايلين بناتي".





وأشارت إلى أن لديها ابنتين في الخامسة والسادسة من العمر، ولم تراهما منذ شهرين بسبب تواجدها في المستشفى، مستطردة:" بارك الله في زوجي لأنه متحمل هذا المجهود العظيم".





ولفتت إلى أن درجات الحرارة ليست شرطًا أساسيًا للإصابة بكورونا، موضحة: "لدينا 60 مريضا بكورونا، ونأخذ مسحة من المرضى كل 5 أيام للتأكد من الفيروس".



