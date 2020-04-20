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مفاجأة في يوفنتوس بعد أنباء عن عودة الدوري الإيطالي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:11 م
يوفنتوس
يوفنتوس
شهد اليوم الإثنين مفاجأة كبيرة بشأن ارتفاع أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي في البورصة.

وارتفعت أسهم النادي الأكثر تتويجاً في إيطاليا بنسبة 11.7% في بورصة ميلانو في سوق تعرف هبوطاً قوياً أيضاً بسبب الأزمة الصحية التي يسببها فيروس كورونا المستجد.

وكان يوفنتوس أحد الأندية الأولى التي عقدت صفقة مع لاعبيها، بينهم النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخفض رواتبهم.

وتوقفت كرة القدم منذ 9 مارس الماضي في إيطاليا إذ أدى فيروس كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من 24 ألف شخص وتم تمديد إجراءات العزل الذاتي حتى 3 مايو على الأقل.

وكان الاتحاد الإيطالي للعبة أصر يوم الجمعة، على استئناف المباريات، مشدداً على المخاطر الاقتصادية، بينما قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الإثنين، أن البطولات الأوروبية مستعدة لاستئناف المنافسات بدون جمهور.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "أعتقد أن هناك خيارات تسمح لنا باستئناف مسابقات الكؤوس والدوريات واستكمالها".

وأضاف: "من السابق لأوانه القول أننا لا نستطيع إنهاء الموسم، سيكون التأثير رهيباً على الأندية والبطولات، من الأفضل اللعب دون جمهور بدلاً من عدم اللعب على الإطلاق".

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