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نجم دجلة يدخل دائرة اهتمامات الأهلي لخلافة أحمد فتحي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:20 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
عمر محمد


دخل أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، دائرة اهتمامات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، لخلافة أحمد فتحي بعد رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

ورفض أحمد فتحي تمديد تعاقده مع النادي الأهلي، وفضل الانتقال إلى بيراميدز، بحثا عن تجربة وتحدي جديد، داخل اركان الدوري المصري.

ورشحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقياده محسن صالح، عدد من اللاعبين المحلين لخلافة أحمد فتحي في الأهلي، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأحمر.

ويعقد فايلر جلسه مع مسؤول لجنة التخطيط لإختيار خليفة أحمد فتحي من أجل الدخول في مفاوضات رسمية مع أندية اللاعب الذي وقع عليه الاختيار.

وعلم "الفجر الرياضي" أن أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة وقع عليه الاختيار من أجل ترشيحه ضمن اللاعبين التي سيدرسهم فايلر قبل إبرام التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

ونجح أحمد رمضان بيكهام في لفت جميع الأنظار مع وادي دجلة والمنتخب الأولمبي، حيث حصل على بطولة أمم إفريقيا للشباب والصعود إلى أولمبياد طوكيو، ونال إشادة الجميع.

ويعد أحمد رمضان بيكهام واحد من أبناء النادي الأهلي، حيث تربى داخل جدران القلعة الحمراء، قبل الرحيل إلى وادي دجلة خلال الفترة الماضية.

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