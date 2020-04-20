محافظ البحر الأحمر يشكر القوات المسلحة لدورها في تنفيذ إجراءات الوقاية (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر: إن مواطني المحافظة، أبدوا التزاما كبيرا لم يكن يتوقعها بالتعليمات الوقائية؛ والالتزام لم يكن اليوم فقط ولكن من بداية فرض الإجراءات الاحترازية.





وقدم "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، بالشكر إلى القوات المسلحة التي تساهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مستنكرًا حالة عدم الوعي عند بعض الشباب بمخاطر فيروس كورونا.





وتابع محافظ البحر الأحمر "منعت العديد من الدخول للمحافظة كان لديهم رغبة في قضاء عيد شم النسيم على الشواطئ"، منوها بأنه قام بجولة في المنتجعات السياحية للتأكد من عدم وجود تجمعات.





وأكد محافظ البحر الأحمر أن العائدين من الولايات المتحدة، غادروا الحجر الصحي، "سأستقبل بداية من الغد 3378 مصريا عائدا من الخارج، وسيتم خضوعهم جميعا للحجر الصحي، و"عدد الحالات المصابة بكورونا أمس واليوم صفر".



