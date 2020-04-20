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محافظ البحر الأحمر يشكر القوات المسلحة لدورها في تنفيذ إجراءات الوقاية (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:13 م
المحافظ
المحافظ
داليا الحسين
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر: إن مواطني المحافظة، أبدوا التزاما كبيرا لم يكن يتوقعها بالتعليمات الوقائية؛ والالتزام لم يكن اليوم فقط ولكن من بداية فرض الإجراءات الاحترازية. 

وقدم "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الاثنين، بالشكر إلى القوات المسلحة التي تساهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مستنكرًا حالة عدم الوعي عند بعض الشباب بمخاطر فيروس كورونا.

وتابع محافظ البحر الأحمر "منعت العديد من الدخول للمحافظة كان لديهم رغبة في قضاء عيد شم النسيم على الشواطئ"، منوها بأنه قام بجولة في المنتجعات السياحية للتأكد من عدم وجود تجمعات.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن العائدين من الولايات المتحدة، غادروا الحجر الصحي، "سأستقبل بداية من الغد 3378 مصريا عائدا من الخارج، وسيتم خضوعهم جميعا للحجر الصحي، و"عدد الحالات المصابة بكورونا أمس واليوم صفر".

ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.

تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية 

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.

تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بكورونا

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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