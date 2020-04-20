"كارفور" يعلن إصابة عامل بأحد الفروع بفيروس كورونا المستجد

أعلنت سلسة متاجر كارفور مصر، عن إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مكوثه في الحجر الصحي المنزلي منذ يوم 9 أبريل الجاري، ويجري تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية.





وأضافت، في بيان، أن عامل كان يعمل في فرع داندي مول، وتم وضع فريق العمل المخالط له في الحجر المنزلي وجرى تعقيم وتطهير شامل للمتجر مرتين.





ولفتت الشركة إلى استمرار الإجراءات الوقائية الإضافية، لضمان سلامة العملاء وإجراءات النظافة المعتادة، مطالبة العملاء باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي عند زيارة المتاجر.







