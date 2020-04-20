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"كارفور" يعلن إصابة عامل بأحد الفروع بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:10 م
كارفور
كارفور
أعلنت سلسة متاجر كارفور مصر، عن إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مكوثه في الحجر الصحي المنزلي منذ يوم 9 أبريل الجاري، ويجري تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية.

وأضافت، في بيان، أن عامل كان يعمل في فرع داندي مول، وتم وضع فريق العمل المخالط له في الحجر المنزلي وجرى تعقيم وتطهير شامل للمتجر مرتين.

ولفتت الشركة إلى استمرار الإجراءات الوقائية الإضافية، لضمان سلامة العملاء وإجراءات النظافة المعتادة، مطالبة العملاء باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي عند زيارة المتاجر.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، و11 حالة وفاة

وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

استعدادات متواصلة

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"كارفور" يعلن إصابة عامل بأحد الفروع بفيروس كورونا المستجد
"كارفور" يعلن إصابة عامل بأحد الفروع بفيروس كورونا المستجد

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