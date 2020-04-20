مستشار الرئيس للصحة: حياة وأمان المواطن على رأس أولوياتنا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية: إن مصر بدأت مبكرًا، اتخاذ احتياطات استراتيجية على كل المستويات لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "نرصد ونتابع أولًا بأول، ونستطبع أن نتعامل مع أي موقف بحرص شديد".





وتابع: "حياة وأمان وصحة المواطن المصري هي أولوياتنا وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي".





ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا إلى 821 حالة





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.





تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبية





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.





تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة





وأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.





3333 إصابة بكورونا





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.





رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كورونا





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





اجتماع مع الأطقم الطبية





وعقدت الوزيرة اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ9 مستشفيات عزل وهم "أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها"، للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.





الوزيرة تشكر الصيادلة



