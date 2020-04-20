هل يعيش كورونا في مياه الصرف الصحي؟.. طبيب يُجيب

قال الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية: إن فيروس كورونا يعيش في مياه الصرف الصحي لوقت قليل.





وأضاف "أشقر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه لا يوجد تفسير بشأن اكتشاف فيروس كورونا في مياه الري بباريس، وفي انتظار نتائج التحقيقات.





وأشار أخصائي الأمراض الصدرية، إلى أن فيروس كورونا في فرنسا، أصبح تحت السيطرة، وسيتم رفع الحجر المنزلي تدريجيًا.



