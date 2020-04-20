العشري لـ"أحمد ياسر": هناك تصريحات لا يمكن إظهارها أمام الشاشة

كشف طارق العشري مدرب المصري البورسعيدي عن رأيه في تصريحات لاعبه أحمد ياسر والتي أثارت الجدل في الشارع الرياضي.





وقال العشري خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:"الصراحة الزايدة دي ماتنفعش على الشاشة كدة،،، أحمد ياسر خانه التعبير".





وأضاف:" أرى دائماً أن ينظر كل لاعب لنفسه ولا ينتقد أو يقيم زملائه من اللاعبين".





وأكمل العشري:" أحمد ياسر شخص صريح للغاية لا يعرف اللف والدوران ولكن هناك شروط لما يقوله اللاعبين عبر الشاشات".





وأتم تصريحاته مؤكداً أن النادي قام بمنع جميع اللاعبين من التصريحات الصحفية منعاً من حدوث أزمات".



