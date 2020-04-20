الصحة الأردنية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الإثنين، عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.





وقال جابر: إن الأردن لم يسجل اليوم أي إصابة بفيروس كورونا، ولكن سجلت 8 حالات على الحدود في منطقة العمري لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون، وخمسة أجانب، مضيفاً أنه تم تسجيل 6 حالات شفاء، 3 منها في مستشفى الملك المؤسس، وحالتين في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء العسكري.





وبذلك تجاوز عدد المتعافين من كورونا في الأردن الـ 280 شخصا، وكان وزير الصحة قد أعلن أمس الأحد أن حصيلة المصابين بلغت 417 حالة.



