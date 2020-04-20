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الصحة الأردنية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:30 م
وزير الصحة الأردني
وزير الصحة الأردني
وكالات

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء اليوم الإثنين، عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في البلاد خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.

وقال جابر: إن الأردن لم يسجل اليوم أي إصابة بفيروس كورونا، ولكن سجلت 8 حالات على الحدود في منطقة العمري لسائقي شاحنات، 3 منهم أردنيون، وخمسة أجانب، مضيفاً أنه تم تسجيل 6 حالات شفاء، 3 منها في مستشفى الملك المؤسس، وحالتين في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء العسكري.

وبذلك تجاوز عدد المتعافين من كورونا في الأردن الـ 280 شخصا، وكان وزير الصحة قد أعلن أمس الأحد أن حصيلة المصابين بلغت 417 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,471 مليون إصابة، بينهم أكثر من 170 ألف حالة وفاة، وأكثر من 645 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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