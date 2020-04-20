غدًا.. البورصة المصرية تستأنف العمل وسط تضارب في التوقعات

تعاود البورصة المصرية العمل غدًا الثلاثاء، بعد تعطلها بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم، وفى أول أيام العمل خلال الأسبوع الجاري مع تضارب التوقعات حول تأثرها من الانهيار التاريخي في أسعار النفط.

ربحت البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي نحو 1.2 مليار جنيه مدفوعة بمشتريات المصريين والتي إستمررت علي مدار أسوع طمعاً في شراء الأسهم المتدنية في السعر لتحقيق الأرباح ، ليغلق عند مستوى 552.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.2% عن الأسبوع الماضى.









وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 10154.64 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.39% عند مستوى 1097.32 نقطة.





وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 1084.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.53% مغلقًا عند مستوى 11771.14 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.58% ليصل إلى مستوى 695.03 نقطة.





سجل تعاملات المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية ، صافي عمليات بيع بقيمة 1.46 مليون جنيه، وبنسب استحواذ قدرها 23.9% و بينما سجلت مبيعات العرب نحو 79.8 مليون جنيه بنسبة إستحواذ 5% ، وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 71.1%.





وحقق المستثمرين العرب حققوا صافي مبيعات بقيمة 1.35 مليار جنيه، والأجانب بقيمة 5.72 مليار جنيه، منذ بداية العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، أشار التقرير إلى أن العرب والأجانب سجلوا صافيًا بيعيًّا بقيمة 79.8 مليون جنيه و1.46 مليار جنيه على التوالي، وبنسب استحواذ 5 و23.9% بالترتيب.









و ارتفع إجمالى قيمة التداولات بالبورصة المصرية إلى 17.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.361 مليار ورقة منفذة على 151 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.465 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





فبلغ إجمالى قيمة التداول ببورصة النيل فيها نحو 32.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 18.9 مليون ورقة منفذة على 1640 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 27.87% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 72.13%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.