خبير اقتصاد دولي: تداعيات أزمة كورونا مستمرة حتى 2025

قال الدكتور طلال أبوغزالة، خبير اقتصاد دولي: إن الدول العربية أصبحت في موقف المتفرج، مشددا على أن الجامعة العربية عليها مسئولية في تحديد الموقف العربي.





وتوقع "أبوغزالة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن تداعيات أزمة كورونا ستستمر حتى 2025، وكل دول العالم ستكون نتائجها سلبية بنهاية هذا العام، وأن العام المقبل ستبدأ العودة لمعدلات النمو المعقولة.



