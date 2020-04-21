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من عائلة فنية وتألق في المسرحيات الإذاعية.. معلومات لا تعرفها عن صلاح سرحان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

الفنان صلاح سرحان ممثل عبقري لة العديد من الأدوار السينيمائية والمسرحية، وتميز أكثر في المسرحيات الإذاعية نظراً لصوتة المميز وهو أخو الفنان شكري سرحان

مولده ونشأته
صلاح سرحان ولد في (2 نوفمبر 1923)  وتوفي في (21 أبريل 1964) كان ممثل مسرحي مصري، وهو الشقيق الأكبر لكل من شكري سرحان، وسامي سرحان.

بداية شهرتة
اشتهر في المسرح في فترة الأربعينات والخمسينات. يعتبر واحد من أعظم الاصوات الإذاعية والمسرحية. 

وهو ممثل عبقرى لم يحظى بالشهرة التى يستحقها، لكن بالنسبة لعشاق الإذاعة والمسرح، يعد من أحد عباقرة الأصوات الإذاعية

أبرز أدوارة المسرحية الإذاعية
دور ميشلينيا في مسرحية "أهل الكهف " توفيق الحكيم
دور كاسياس في مسرحية "يوليوس قيصر" وليم شكسبير
دور الملاك في "صلاة الملائكة" توفيق الحكيم
دور أوريست في "الذباب" جان بول سارتر
دور جين في مسرحية "الخرتيت" يوجين يونسكو


أشهر أفلامه
 شارك في بعض الافلام السينمائية ومن أشهرها دوره المتميز في فيلم "الشموع السوداء" :بين قلبين (1953)، شيطان الصحراء (1954)، علشان عيونك (1954)، أماني العمر (1955)، العروسة الصغيرة (1956)، الشموع السوداء (1962)، صراع مع الملائكة (1962).



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