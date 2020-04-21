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بالأبيض.. سوسن بدر تهنئ الأقباط بعيدهم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:03 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
سيدة صادق
نشرت الفنانة سوسن بدر، صورة لها على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"


وظهرت"سوسن" في الصورة وكانت ترتدي فستان أبيض، وإعتمدت علي مكياج واضح يبرز جمال ملامحها المصرية الأصيلة وتسريحة شعر بسيطة حيث طرقت شعرها الأبيض متجهاً للخلف ليعطي للصورة المزيد من الأناقة والرقي والوقار.

وعلقت"بدر" علي الصورة قائلة:"كل سنة وكل أقباط مصر والمصريين بصحة وسلامة" وذلك بهدف تقديم تهنئة راقية لأخواتنا المسيحين في لفتة طيبة تليق بجمال شخصية سوسن بدر.

وتبادل جمهور "سوسن" معها التعليقات وكان أبرزهم الفنان أحمد داوود الذي علق قائلاً:"قمر" وعلق باقي الجمهور قائلين:" كل سنة وإنتي حلوة مصر الإستثنائية، وحضرتك طيبة وحشتيني، كل سنه وانتي حلوة.

يذكر أن سوسن بدر فنانة مصرية يشبها الكثير بالملكة كيليوباترا نظراً لملامحها المصرية الأصيلة، ولها العديد من الأدوار السينيمائية والتليفيزيونية المتميزة.

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