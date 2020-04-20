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نجم الأهلي يكشف كواليس رحيله

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمد جمال

تحدث شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم عن كواليس رحيله عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وعدم تجديد تعاقده. 

وقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن استطلع رأي رمضان صبحي، مهاجم المنتخب الوطني المحترف في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار في صفوف الأهلي، وزوجة شقيقته، وذلك قبل قرار الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه أبلغ رمضان صبحي بالتفكير في الرحيل إلا أنه لم يبلغه بقرار الرحيل بعد اتخاذه مشددًا أنه لم يخبر أي أحد قبل إعلان الرحيل رسميًا.

وأوضح: "رحلت بعد تفكير طويلا، وأنا لا أرغب في إعتزال كرة القدم وأنا على دكة البدلاء، وأرى أنني أمامي سنوات أخرى داخل الملاعب".

وتابع: "استمريت على دكة الأهلي لمدة موسمين ولا أشارك سوى في مباريات معدودة، ولكن دور الحارس الثاني لا يناسبني نهائيًا".

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