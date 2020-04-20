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أول بلاغ رسمي للنائب العام ضد "حنين حسام" لأنتهاك معايير الجتمع
الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:59 م
هدير حمزة
تقدم رمضان عبد المنعم أبو هندية المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة التيك توك حنين حسام بتهمة التحريض على الفجور والفسق وانتهاك معايير المجتمع.
ونص البلاغ الذى حمل رقم 19089 لسنة 2020، أنه فى غصون شهر مارس وأبريل من العام 2020، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى و"يوتيوب" مقاطع فيديو للمدعوة حنين حسام والتى تطلق على نفسها هرم مصر الرابع، وهي تتحدث فى جميع مقاطع الفيديو بأسلوب سيئ يحتوى مضمونه بالتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، بالتحريض وارتكاب عمل خادش للحياة، والعمل على هدم قيم المجتمع.
بالإضافة إلى ظهورها فى جميع الفيديوهات بأوضاع مخلة بالآداب العامة ومقاطع رقص مثيرة جنسيًا.
وتابع البلاغ، إذ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الأفكار والإبداع وحرية الرأى والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصرى والإخلال بالنظام العام، مطالبا فى بلاغه بإصدار أمر بالتحقيق فى تلك الشكوى وصولا لوجه الحقيقة وتحقيق الغرض منها وفقا للقانون.
وظهرت "حنين" في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية، أعلنت عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بضبطها وإحضارها، فى حال تقديم بلاغات ضدها.
وفي سياق أخر، تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة داليا البحيري؛ لتطاولها على عمال اليومية والفقراء.
وقال سمير في بلاغة، إن المبلغ ضدها قد نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منشورا هاجمت فيه العمالة اليومية والفقراء بل وتطاولت عليهم وأهانتهم.
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وتابع صبري، أن المنشور سالف الذكر جاء فيه، ( ياااااريس، مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا، ناس محترمة كتير ولولا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي إحنا فيه، حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا !!! أولًا معظم المؤسسات الخيرية وبقول معظم مش كل بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة !!! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي !!! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم !!!! غير كده إحنا رايحين في داهية... ولحد دلوقتي ماشيين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول... بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس !!!! )).
وأضاف صبري: أن ما جاء بالمنشور، يشكل أركان جرائم إثارة الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد والتطاول على عمال اليومية والفقراء وإهانتهم.
وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه.
ونص البلاغ الذى حمل رقم 19089 لسنة 2020، أنه فى غصون شهر مارس وأبريل من العام 2020، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى و"يوتيوب" مقاطع فيديو للمدعوة حنين حسام والتى تطلق على نفسها هرم مصر الرابع، وهي تتحدث فى جميع مقاطع الفيديو بأسلوب سيئ يحتوى مضمونه بالتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري، بالتحريض وارتكاب عمل خادش للحياة، والعمل على هدم قيم المجتمع.
بالإضافة إلى ظهورها فى جميع الفيديوهات بأوضاع مخلة بالآداب العامة ومقاطع رقص مثيرة جنسيًا.
وتابع البلاغ، إذ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الأفكار والإبداع وحرية الرأى والتعبير وليس حرية العرى والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التى تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصرى والإخلال بالنظام العام، مطالبا فى بلاغه بإصدار أمر بالتحقيق فى تلك الشكوى وصولا لوجه الحقيقة وتحقيق الغرض منها وفقا للقانون.
وظهرت "حنين" في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية، أعلنت عن تحركها وفحص الفيديو للتأكد من هوية الفتاة وتحديد مكان تصويره؛ استعدادًا لضبطها حال إصدار أمر بضبطها وإحضارها، فى حال تقديم بلاغات ضدها.
وفي سياق أخر، تقدم سمير صبري المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة داليا البحيري؛ لتطاولها على عمال اليومية والفقراء.
وقال سمير في بلاغة، إن المبلغ ضدها قد نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منشورا هاجمت فيه العمالة اليومية والفقراء بل وتطاولت عليهم وأهانتهم.
اقرأ أيضًا.. بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد والدة علاء عبد الفتاح
وتابع صبري، أن المنشور سالف الذكر جاء فيه، ( ياااااريس، مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوم وزينا، ناس محترمة كتير ولولا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد حيوان كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي إحنا فيه، حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا !!! أولًا معظم المؤسسات الخيرية وبقول معظم مش كل بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة !!! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي !!! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم !!!! غير كده إحنا رايحين في داهية... ولحد دلوقتي ماشيين بستر ربنا ومجهودات الدولة العظيمة اللي اتعملت في الأول... بس والله العظيم ده شعب ملوش كتالوج ده لازم يتربط في رجل السرير مش يتحبس بس !!!! )).
وأضاف صبري: أن ما جاء بالمنشور، يشكل أركان جرائم إثارة الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد والتطاول على عمال اليومية والفقراء وإهانتهم.
وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه.