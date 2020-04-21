أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2020.. قفزة متوقعة في سعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





تعاود محلات المجوهرات والصاغة عملها بعد إغلاقها أبوابها استجابة لقرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل بمناسبة أعياد شم النسيم، واستقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية بالسوق المحلية مع توقعات بقفزة في سعر جرام الذهب، بدعم من الصعود في البورصة العالمية للمعدن الأصفر ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 840 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 735 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 630 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,880 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 630 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 735 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 840 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,880 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 839 إلى 843 عيار 22 769 إلى 773 عيار 21 734 إلى 738 عيار 18 629 إلى 633 عيار 14 489 إلى 492 عيار 12 419 إلى 422 الاونصة 26.088 إلى 26.231 الجنيه الذهب 5,872 إلى 5,904 الكيلو 838.857 إلى 843.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 840 جنيه 54.56 $ سعر الذهب عيار 22 770 جنيه 50.02 $ اسعار الذهب عيار 21 735 جنيه 47.74 $ اسعار الذهب عيار 18 630 جنيه 40.92 $ سعر الذهب عيار 14 490 جنيه 31.83 $ سعر الذهب عيار 12 420 جنيه 27.28 $ سعر الذهب عيار 9 315 جنيه 20.46 $ اسعار أوقية الذهب 26.736 جنيه 1,686 $ اسعار جنيه الذهب 5,880 جنيه 381.95 $ اسعار كيلو الذهب 840,000 جنيه 54,563 $









أسعار الذهب عالميًا:



