أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2020.. قفزة متوقعة في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
839 إلى 843
|
عيار 22
|
769 إلى 773
|
عيار 21
|
734 إلى 738
|
عيار 18
|
629 إلى 633
|
عيار 14
|
489 إلى 492
|
عيار 12
|
419 إلى 422
|
الاونصة
|
26.088 إلى 26.231
|
الجنيه الذهب
|
5,872 إلى 5,904
|
الكيلو
|
838.857 إلى 843.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
840 جنيه
|
54.56 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
770 جنيه
|
50.02 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
735 جنيه
|
47.74 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
630 جنيه
|
40.92 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
490 جنيه
|
31.83 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
420 جنيه
|
27.28 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
315 جنيه
|
20.46 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
26.736 جنيه
|
1,686 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,880 جنيه
|
381.95 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
840,000 جنيه
|
54,563 $
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