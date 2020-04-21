Advertisements

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2020.. قفزة متوقعة في سعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب في مصر

تعاود  محلات المجوهرات والصاغة عملها بعد إغلاقها أبوابها استجابة لقرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل بمناسبة أعياد شم النسيم، واستقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية بالسوق المحلية مع توقعات بقفزة في سعر جرام الذهب، بدعم من الصعود في البورصة العالمية للمعدن الأصفر، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر  840 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 735  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 630 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,880 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 630 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 735 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   840 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,880  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

839 إلى 843

عيار 22 

769 إلى 773

عيار 21

734 إلى 738

عيار 18

629 إلى 633

عيار 14

489 إلى 492

عيار 12

419 إلى 422

الاونصة

26.088 إلى 26.231

الجنيه الذهب

5,872 إلى 5,904

الكيلو

838.857 إلى 843.429

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 840 جنيه          

 54.56 $

سعر الذهب عيار 22

 770 جنيه

 50.02 $

اسعار الذهب عيار 21

735 جنيه           

47.74 $

اسعار الذهب عيار 18

630 جنيه

40.92 $

سعر الذهب عيار 14

490 جنيه

31.83 $

سعر الذهب عيار 12

 420 جنيه

27.28 $

سعر الذهب عيار 9

315 جنيه

20.46 $

اسعار أوقية الذهب

26.736 جنيه

1,686 $

اسعار جنيه الذهب

5,880 جنيه

381.95 $

اسعار كيلو الذهب

840,000 جنيه

54,563 $


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.7 بالمائة وهو ما يعادل 12.40 دولار للبرميل ليسجل 1711.20 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1685 دولاراً خلال الجلسة.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 1693.84 دولار للأوقية، ما يعادل 10 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 9 أبريل الجاري في وقت سابق من الجلسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار اوقية الذهب اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على المعارين العائدين

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

توصية مهمة من "الصحة العالمية" إلى مصر بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم خليفة أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوافق على بيع نجم الفريق بشكل نهائي

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 12 ساعة

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الخميس 19/9/2019.. وتذبذب في أسعار المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020.. قفزة في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2020.. 10 جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-4-2020.. وتوقعات جديد لسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-4-2020.. وقفزة جديدة في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2020.. والمعدن الأصفر يواصل القفز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

03:54 م

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم