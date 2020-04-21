عاجل| أول تعليق من الشاب خالد على شائعة وفاته بـ"كورونا" في لقائه مع الإبراشي (فيديو)

أكد مطرب الراي الجزائري الشهير الشاب خالد، أنه لم يحزن بعد ترويج شائعة وفاته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) قبل أيام.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى المصرية "من زمان يقول البعض خالد مات فى حادث سيارة مثلا وخلافه وكنت بشوف مثل هذه الحاجات عادية"

وأشار على نحو آخر إلى أنه يعكف حاليًا على الإعداد لألبوم جديد سيطلقه خلال شهر رمضان المبارك.

كانت وسائل إعلام المحلية جزائرية، كذبت شائعات وفاة الشاب خالد، مؤكدةً أن النجم الجزائري يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من مشاكل صحية، نافية ما تردد عن وفاته، داعية وسائل الإعلام بتحري الدقة.