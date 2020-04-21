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شريف إكرامي: الأهلي لا يقف على أحد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:06 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد جمال


أكد شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن عدم وقوف القلعة الحمراء على أى لاعب بعد رحيله. 

وقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رحيله عن القلعة الحمراء لن يؤثر على مشوار الفريق المحلي أو الإفريقي.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن النادي الأهلي لا يقف على أحد لاعب سواء شريف إكرامي أو أي لاعب غيره، مشددًا أن النادي الأهلي أكبر من أي لاعب.

وتابع: "قلقت قبل إعلان قرار الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خوفًا من غضب الجماهيري تجاهيي، ولكن تفاجئت برد فعلهم عندما تمنوا لي التوفيق في الخطوة المقبلة وهنا وجدت حب منهم لم أراه ولم أتوقعه من قبل".

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