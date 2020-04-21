Advertisements

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 21-4-2020.. سعر العملة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:05 ص
اسعار الدولار
اسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
أسعار الدولار اليوم

استقرت العملة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء، بعد تعطيل العمل بالبنوك، احتفالاً بأعياد القيامة وشم النسيم ، مع وجود حالة من الركود من العرض والطلب على العملة الأمريكية، ليحافظ سعر الدولار على الاستقرار أمام الجنيه المصري بالرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.



توقعات أسعار الدولار:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.

وأشار إلى أن  البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.

أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6893

15.8181

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.72

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.70

15.80

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار العملة الامريكية اعياد شم النسيم أسعار الدولار

أخبار تهمك

بدأت التجارب.. خبر سار من مستشار الرئيس عن علاج كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يصدم خليفة أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق لـ"الأوقاف" عقب إقالة متحدث الوزارة (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يستقر على المعارين العائدين

منذ حوالي 3 ساعات

توصية مهمة من "الصحة العالمية" إلى مصر بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتجه لهدف قديم من أجل استعادة مجده الهجومي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث جامعة القاهرة يشكف مفاجأة عن عقوبة حنين حسام (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقطع الطريق على الأهلي في صفقة جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

منذ حوالي 4 ساعات

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوافق على بيع نجم الفريق بشكل نهائي

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يوافق علي بيع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الأهلي والإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 1-4-2020.. محاولات لتعافي العملة الأمريكية في أبريل

أسعار الدولار اليوم الجمعة 3-4-2020.. أسبوع عصيب للعملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الإثنين 6-4-2020.. العملة الأمريكية تستجيب لقرارات المركزي

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7-4-2020.. تغيرات طفيفة بسعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم الخميس 9-4-2020.. والعملة الأمريكية تخالف التوجه العالمي

أسعار الدولار اليوم الإثنين 13-4-2020.. تغيرات طفيفية بسعر العملة الأمريكية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. محافظ الجيزة يعلن موعد رفع الحظر عن قرية المعتمدية

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

02:31 م

عاجل.. أول تحرك من الأجهزة الأمنية للقبض على "حنين حسام"

01:22 م

سويسرا تكشف عن موعد إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

03:54 م

بالصور.. القصة الكاملة لـ حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل فتح الكاميرات"

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم