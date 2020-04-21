Advertisements
"مسار إجباري" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحفل أونلاين
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:19 ص
ولاء عبد الناصر
تحت شعار "حفلتك في البيت"، بدأ منذ قليل، حفل فريق مسار اجباري أون لاين، عبر قناة الحياة، وذلك تشجيعا للجمهور للاحتفال بشم النسيم في البيت، و لبقاء المواطنين في المنزل لفترة طويلة حرصًا على الصحة العامة، كنوع من الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس "كورونا".
وأشعل فريق مسار اجباري اللايف على السوشيال ميديا، وقدموا العديد من الأغاني منها أغنية خاصة بالربيع "صباحك ضحك بتسكر، مساومات، أنا بعتذرلك عن سكوتي".
يشار إلى أن فريق مسار اجباري وهم هاني الدقاق، أيمن مسعود، محمود صيام، أحمد حافظ، تامر عطا الله"، تأسس في 2005، اختار أعضاء الفريق هذا الاسم الساخر اعتراضا منهم على القيود التي يفرضها المجتمع لمحاولة تنميط أسلوب حياة الشباب مما يضيق مساحة الإبداع و الابتكار.
ساعد في تأسيس الفريق عارف الترومبيت الفرنسي Benoit Fabry و الذي كان مقيما في الاسكندرية آنذاك . و انضم الفريق في الفترة من 2006 و حتى 2008 عازف الجيتار شادي ناجي.
اهتم الفريق منذ بدايته بالقيام بجولات في أماكن مختلفة، فشارك الفريق في مهرجانات في أوروبا. كما قدم عروضا في الولايات المتحدة الأمريكية، و شارك في مهرجانات أفريقية في تنزانيا كما قدم عروضا في العديد من الدول العربية و شمال افريقيا. اشترك الفريق في عدة أفلام منها فيلم حاوي للمخرج إبراهيم البطوط و فيلم ميكروفون للمخرج أحمد عبد الله و بعض الأفلام التسجيلية.
اهتم الفريق منذ بدايته بالقيام بجولات في أماكن مختلفة، فشارك الفريق في مهرجانات في أوروبا. كما قدم عروضا في الولايات المتحدة الأمريكية، و شارك في مهرجانات أفريقية في تنزانيا كما قدم عروضا في العديد من الدول العربية و شمال افريقيا. اشترك الفريق في عدة أفلام منها فيلم حاوي للمخرج إبراهيم البطوط و فيلم ميكروفون للمخرج أحمد عبد الله و بعض الأفلام التسجيلية.
شارك الفريق مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر" و هو عرض يدمج الحكي بالموسيقى و تم عرضه في القاهرة ، الاسكندرية ، بيروت ، تونس ، صفاقس ، جلاسجو.