"مسار إجباري" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحفل أونلاين



اهتم الفريق منذ بدايته بالقيام بجولات في أماكن مختلفة، فشارك الفريق في مهرجانات في أوروبا. كما قدم عروضا في الولايات المتحدة الأمريكية، و شارك في مهرجانات أفريقية في تنزانيا كما قدم عروضا في العديد من الدول العربية و شمال افريقيا. اشترك الفريق في عدة أفلام منها فيلم حاوي للمخرج إبراهيم البطوط و فيلم ميكروفون للمخرج أحمد عبد الله و بعض الأفلام التسجيلية.





شارك الفريق مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر" و هو عرض يدمج الحكي بالموسيقى و تم عرضه في القاهرة ، الاسكندرية ، بيروت ، تونس ، صفاقس ، جلاسجو.





