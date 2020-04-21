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شريف إكرامي: فايلر مبيجاملش وهذا كان موقفه من رحيلي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:14 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد جمال


كشف شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر من رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

وقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، مدرب محترم وواضح مع جميع اللاعبين، وسيحقق نجاحات كبيرة مع الفريق.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن فايلر مدرب واضح مع الجميع وعلاقتي جيدة معه على المستوى الشخصي رغم أنني لا أشارك معه في تشكيل الفريق.

وأضاف: "بعدما علم فايلر بالإعلان عن الرحيل عبر تويتر، استدعاني وعقد جلسة معي وطلب مني عدم الرحيل ثم استفسر عن أسباب الرحيل وعندما علم أنه بسبب رغبتي في المشاركة، وافق على الرحيل لأنه لا يستطيع وعدي بالمشاركة".

وشدد: "فايلر يتحدث مع جميع اللاعبين ودائمًا يبلغ اللاعبين بقرارته دون أن يخشى أحد، ويعتمد على اللاعب الذي يركز في التدريبات وينفذ المطلوب منه".

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