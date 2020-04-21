مؤلف كلمات تتر برنامج "خلي بالك من فيفي": فيفي عبده جدعة وبنت بلد









ووصف فيفي بأنها "جدعة وبنت بلد" على حد تعبيره، والتترات من ألحان محمد عبد المنعم، توزيع أحمد عادل، وهندسة صوت محمد جودة، وكلمات التتر تقول "فكها وانجوي خليك جود بوي وخلي بالك من فيفي".



يشار إلى أن برنامج "خلي بالك من فيفي" هو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.



يستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.











يتعاون الشاعر الغنائي محمد البوغة، مع الفنانة فيفي عبده، في برنامج المقالب الجديد الذي يحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المرتقب، على مجموعة قنوات "ام بي سي".وقال البوغة، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه كتب تتري البداية والنهاية لبرنامج "خلى بالك من فيفي"، مضيفًا أن التعاون مع فيفي عبده، في منتهي الجمال.