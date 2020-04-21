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شريف إكرامي: شخصية قائد الاهلي أهم من الأقدمية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شارة الكابتن داخل الأهلي لن تتأثر في ظل رحيله ورحيل الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن هناك من ارتدى شارة الكابتن وهو لا يصلح لإرتداءها مشددًا أن الشخصية في داخل الملعب وخارجه هي التي تستحق "الكابتنة" وليس اللاعب الأقدم.

وأوضح: "على سبيل المثال، محمد أبو تريكة لم يرتدي شارة الكابتن كثيرًا ولكن هو شخص قيادي وتشعر بالإطمئنان خلال تواجده في الملعب، وتكفي شخصيته في الملعب".

وتابع: "مصر كانت تعاني بسبب أزمة شارة الكابتن في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وتأثرت نتائج المنتخب الوطني بسبب ذلك ويجب حل تلك الأزمة في أسرع وقت".

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