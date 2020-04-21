شريف إكرامي: مارتن يول شخصيته لا تناسب الأهلي لذلك رحل









تحدث شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فترة تواجد المدير الفنى الهولندي مارتن يول السابق للفريق.





وقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يغضب من تصريحات الهولندي مارتن يول، المدير الفني سابقًا للأهلي، ولكنه استغربها.





وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه توقع رحيل مارتن يول عن قيادة النادي الأهلي سريعًا مشيرًا إلى أن شخصيته وتفكيره لا يناسب تقاليد الأهلي.





وتابع: "بعدما أدلى مارتن يول بتصريحات اندقني فيها، لم أغضب، ولكن زعلت عليه بسبب أن ذلك لا يناسب الأهلي".



