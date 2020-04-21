الشاب خالد يكشف عن رأيه في صوت "حكيم"





أشاد المطرب الشاب خالد، بصوت المطرب الشعبي حكيم، الذي اعتبره من أهم نجوم الوطن العربي، خصوصا في الغناء الشعبي.وقال الشاب خالد، عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، بالقناة الأولى المصرية، إن المطرب حكيم، يمتلك صوتا "صعيديًا"، في إشارة منه إلى مدى قوة صوت حكيم.كان الشاب خالد أكد للإبراشي، أنه لم يحزن بعد ترويج شائعة وفاته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) قبل أيام.وكذبت وسائل إعلام المحلية جزائرية، مؤخرًا شائعات وفاة الشاب خالد، مؤكدةً أن النجم الجزائري يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من مشاكل صحية، نافية ما تردد عن وفاته، داعية وسائل الإعلام بتحري الدقة.