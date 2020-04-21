شريف إكرامي: ثابت البطل رفض رحيلي للدوري الهولندي









قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تجربة احترافه في أوروبا، كانت أول أحلامه في ملاعب كرة القدم.





وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه بعد تلقي عرض فاينورد الهولندي، وجد وكيله يحذره من الانتقال له وأحضر له عرضًا فرنسيًا.





وأوضح: "في بداية الأمر تلقيت عرضًا من فاينورد الهولندي فتوجهت للكابتن ثابت البطل - رحمة الله عليه - ولكنه رفض فوجدي أصر على الرحيل في ظل جلوسي على الدكة ورغبتي في الرحيل".





وتابع: "الكابتن ثابت وافق في النهاية بعدما وجد إصرار وإلحاح شديد مني، وقالي نصًا بس لو مشيت مسعش صوتك تاني تقولي عاوز ألعب في الأهلي، بس مينفعش لاعب في الأهلي يختبروه في أوروبا".





وواصل إكرامي حديثه: "وقتها للنادي الفرنسي قبل فاينورد، وتفاجئت فور وصولي بمطالبتي بتوقيع استمارة اختبارات وسؤالي عن مركزي في الملعب، فرحلت سريعًا وانهرت في البكاء بالفندق فوقتها كنت صغير السن وبمفردي".





وأضاف: "بعد أيام توجهت إلى فاينورد الهولندي وخضعت لاختبارات ونجحت ومدرب الحراس أعجب بقدراتي بشكل كبير ولكن قالي لي سنتعاقد معك الموسم المقبل لامتلاكنا أكثر من حارس وانتظرت بعدها 8 شهور في المنزل حتى بداية الموسم الجديد".



