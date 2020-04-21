ضبط عاطل لاشتراكه مع والده في النصب على المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين داخل وخارج البلاد، بالإشتراك مع والده، من خلال إنشاء قناة فضائية وإيهام ضحاياهما بقدرة الثاني على علاج الأمراض المزمنة وفك أعمال السحر، مقابل مبالغ مالية.





تم ضبط الأول وأقر بصحة الواقعة، وبفحص الهاتف المحمول الخاص به تبين احتوائه على محادثات تفيد ممارسته لذلك النشاط الإجرامي، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





القبض على مسجل خطر





ومن ناحية أخرى، نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط، في القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة كميات كبيرة من العلامات الإرشادية والتحذيرية والأعمدة الخاصة بها بالطرق السريعة والفرعية، والتي بلغ وزنها 5 أطنان.





كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط، قيام عامل له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة القسم بارتكاب وقائع اعتداء وسرقة المال العام والاستيلاء على العلامات الإرشادية والتحذيرية والأعمدة الخاصة بها بالطرق السريعة والفرعية بنطاق محافظة أسيوط.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كميات كبيرة من العلامات الإرشادية والتحذيرية والأعمدة الخاصة بها بلغ وزنها حوالى 5 أطنان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



