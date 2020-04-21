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شريف إكرامي: مانويل جوزيه رفض عودتي لصفوف الأهلي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:36 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد جمال


تحدث شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بعد الجلوس على الدكة في صفوف فاينورد الهولندي، عاد شريف إكرامي إلى مصر وعرض العودة من جديد للأهلي ولكن البرتغالي مانويل جوزيه رفض.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أنه تحدث مع الكابتن محمود الخطيب، واستفسر منه حول إمكانية العودة للأهلي، ولكنه أبلغه على استحياء بعدم رغبة جوزيه في ضمه.

وتابع: "وقتها صعد الجونة للدوري الممتاز وفاوضني الجونة وعدد من الأندية مثل اتحاد الشرطة والإسماعيلي وإنبي ولكنني فضلت الجونة بسبب احترافيتهم في التعامل، فوجدت النادي أشبه بأوروبا، فوقعت على عقود إنضمامي للجونة فورًا دون إبلاغ أي أحد".

وأوضح: "بعدها بأيام قليلة تلقيت اتصال من والدي يبلغني برحيل مانويل جوزيه ورغبة الأهلي في عودتي ولكن أبلغته بتوقيعي للجونة، فقال لي بنبرة استياء لماذا لم تبلغني هو أنا صحفي يا أبني".

وأشار: "جلست مع الأهلي رغم توقيعي للجونة ولكنهم رفضوا دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقدي مع النادي الهولندي لذلك المفاوضات لم تتم نهائيًا ولعبت في الجونة".

وأتم: "شاركت وتألقت في صفوف الجونة وبعد 6 شهور تواصل معي الأهلي من جديد، ودفعوا الشرط الجزائي للجونة وعودت للنادي من جديد".

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